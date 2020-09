Tipologie di oli vegetali e come usarli sulla pelle

Leggi su dilei

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Gli olisono ormai diventati un punto fermo nella routine di skincare di ogni donna, tanto da arrivare a sostituire quasi del tutto le tradizionali creme idratanti: la loro naturale capacità di idratare e nutrire qualsiasi tipo dirende gli oliun vero toccasana per ladi viso e corpo. Gli olicosmetici sono ricchi di ingredienti fondamentali per la salute dell’epidermide,polifenoli, acidi grassi e antiossidanti, che aiutano a ridurre l’infiammazione e rendono lapiù fresca e luminosa. Gli olihanno proprietà uniche: possono essere utilizzati per eliminare un eccessivo rossore, contrastare l’irritazione da acne o rosacea, prendersi cura della ...