Secondo voi quanti voti può rubare il partito delle sardine al Pd? (Di mercoledì 30 settembre 2020) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"0%","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Fino al 3%","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Fino al 5%","index":2},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Fino al 10%","index":3} Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"0%","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Fino al 3%","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Fino al 5%","index":2},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Fino al 10%","index":3}

AMorelliMilano : Chi è più credibile secondo voi? #Conte #GiuseppeConte - GiovanniToti : Oggi ci concentriamo sull’aumento di stipendio di Tridico, ma il punto fondamentale è un altro: secondo voi ha lavo… - ZZiliani : Secondo voi, per truccare l’esame che avrebbe sostenuto a Perugia, Suarez ha fatto tutto da solo telefonando e acco… - YoongiShiness : se facessi un edit con i pentagon secondo voi dovrei togliere le parti in cui c'è dawn ? non vorrei essere magari '… - Fintrottola : RT @federica89M: Comunque anche quelli che qui sopra sono qui solo ad aspettare queste cadute che pena, ma che cazzo ve ne fregherà ancora… -

Ultime Notizie dalla rete : Secondo voi Secondo voi parlano di più gli uomini o le donne? Ecco quello che rivela la scienza Proiezioni di Borsa Super Smash Bros. Ultimate, torneo del weekend del 2 ottobre: pesi piuma al centro

Secondo voi questo torneo sarà l’ultimo evento prima del prossimo personaggio DLC come asseriscono i rumor? Ditecelo qui sotto, e non dimenticate di restare su tuttoteK per non perdervi una sola ...

Secondo voi chiuderà nuovamente la scuola?…

Secondo voi chiuderà nuovamente la scuola? Siamo tornati a scuola, ma i docenti hanno paura che tutto si fermerà di nuovo, ci interrogano tutti i giorni perché devono avere dei voti preventivi, ma ...

Secondo voi questo torneo sarà l’ultimo evento prima del prossimo personaggio DLC come asseriscono i rumor? Ditecelo qui sotto, e non dimenticate di restare su tuttoteK per non perdervi una sola ...Secondo voi chiuderà nuovamente la scuola? Siamo tornati a scuola, ma i docenti hanno paura che tutto si fermerà di nuovo, ci interrogano tutti i giorni perché devono avere dei voti preventivi, ma ...