Roubaix, una luce nell’ombra è un polar francese carico di umanità (Di mercoledì 30 settembre 2020) Un agente alla sua prima indagine che non riesce a risolvere il caso e un commissario navigato, che si destreggia ogni giorno tra criminali, aggressori e truffatori. Sono loro i protagonisti di Roubaix, una luce nell’ombra, un film in cui il contesto è centrale, tanto da dare il titolo all’opera. Siamo a Roubaix, appunto, ex florida città industriale ridotta oggi ad una delle città più povere della Francia. Specchio del suo stesso fallimento, è una città austera e violenta, le cui strade sono piene di palazzi abbandonati. I numeri parlano chiaro: il 75% della città è classificata zona sensibile, il 45% della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà, in una società multirazziale in cui convivono arabi, francesi, polacchi, italiani, portoghesi, ... Leggi su wired (Di mercoledì 30 settembre 2020) Un agente alla sua prima indagine che non riesce a risolvere il caso e un commissario navigato, che si destreggia ogni giorno tra criminali, aggressori e truffatori. Sono loro i protagonisti di, unanell’ombra, un film in cui il contesto è centrale, tanto da dare il titolo all’opera. Siamo a, appunto, ex florida città industriale ridotta oggi ad una delle città più povere della Francia. Specchio del suo stesso fallimento, è una città austera e violenta, le cui strade sono piene di palazzi abbandonati. I numeri parlano chiaro: il 75% della città è classificata zona sensibile, il 45% della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà, in una società multirazziale in cui convivono arabi, francesi, polacchi, italiani, portoghesi, ...

