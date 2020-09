Riforma Fiscale, nella commissione c’è anche una docente della UniFortunato (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La commissione voluta dal Consiglio nazionale dei commercialisti incaricata di elaborare una proposta di Riforma Fiscale coordinata da Carlo Cottarelli amplia il suo organico e comprende ora anche due esperte in scienza delle finanze e una di diritto tributario. Si tratta delle proff.sse Paola Profeta, dell’Università Bocconi di Milano e Silvia Giannini dell’Università di Bologna e della prof.ssa Paola Rossi, associato dell’Università Giustino Fortunato di Benevento. della commissione facevano già parte, oltre a Cottarelli, Angelo Contrino (ordinario dell’Università Bocconi), Giuseppe Corasaniti (ordinario ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Lavoluta dal Consiglio nazionale dei commercialisti incaricata di elaborare una proposta dicoordinata da Carlo Cottarelli amplia il suo organico e comprende oradue esperte in scienza delle finanze e una di diritto tributario. Si tratta delle proff.sse Paola Profeta, dell’Università Bocconi di Milano e Silvia Giannini dell’Università di Bologna eprof.ssa Paola Rossi, associato dell’Università Giustino Fortunato di Benevento.facevano già parte, oltre a Cottarelli, Angelo Contrino (ordinario dell’Università Bocconi), Giuseppe Corasaniti (ordinario ...

