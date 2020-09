Rc auto e regole contratto base 2020: quali sono le novità? (Di mercoledì 30 settembre 2020) Rc auto e regole contratto base 2020: quali sono le novità? Novità interessanti in tema di Rc auto, con l’introduzione delle regole del cosiddetto contratto-base. Infatti, da pochi giorni si è sbloccato uno strumento, previsto fin dal 2012, per aiutare gli automobilisti assicurati ad individuare la polizza Rc auto più conveniente per le loro esigenze. Il ministero dello Sviluppo economico ha così fissato – con il decreto ministeriale n. 54 dell’11 marzo, pubblicato il 17 giugno – il citato contratto base, che permette di rendere omogenei i confronti e far scattare il nuovo ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 30 settembre 2020) Rcle novità? Novità interessanti in tema di Rc, con l’introduzione delledel cosiddetto. Infatti, da pochi giorni si è sbloccato uno strumento, previsto fin dal 2012, per aiutare glimobilisti assicurati ad individuare la polizza Rcpiù conveniente per le loro esigenze. Il ministero dello Sviluppo economico ha così fissato – con il decreto ministeriale n. 54 dell’11 marzo, pubblicato il 17 giugno – il citato, che permette di rendere omogenei i confronti e far scattare il nuovo ...

infoiteconomia : Bollo auto 2020, pagamento ed esenzioni: regole diverse in base alla Regione - infoiteconomia : Bollo auto, eccole le nuove regole per i clienti del noleggio a lungo termine - salernonotizie : Covid. Salerno, si torna indietro sei mesi: auto protezione civile invita a rispetto regole - News_Auto_cars : Formula1, la Fia stabilisce le regole su cosa sia opportuno indossare sul podio - occhio_notizie : #Coronavirus a Salerno, ritorna l'auto della Protezione Civile per far rispettare le regole -

Ultime Notizie dalla rete : auto regole Le regole anti Covid per viaggiare in auto: Autunno 2020 Facile.it Stop a chi inquina: in vigore le nuove ordinanze su auto e impianti di riscaldamento

ROVIGO. Entrano in vigore domani le ordinanze sindacali che nel territorio di Rovigo, contro lo smog, dettano le misure per contenere la circolazione e limitare l’utilizzo degli ...

Sarnico, in piazza carcassa d’auto di un incidente mortale: “Ragazzi, attenti con l’alcol”

Una campagna di sensibilizzazione, rivolta soprattutto ai giovani, dal titolo eloquente: “Carcassa in piazza”. Vi ha aderito l’amministrazione comunale di Sarnico. “Per un mese – scrive su Facebook il ...

ROVIGO. Entrano in vigore domani le ordinanze sindacali che nel territorio di Rovigo, contro lo smog, dettano le misure per contenere la circolazione e limitare l’utilizzo degli ...Una campagna di sensibilizzazione, rivolta soprattutto ai giovani, dal titolo eloquente: “Carcassa in piazza”. Vi ha aderito l’amministrazione comunale di Sarnico. “Per un mese – scrive su Facebook il ...