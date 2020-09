Peschereccio tunisino non si ferma: l’inseguimento al largo di Lampedusa (Di mercoledì 30 settembre 2020) Momenti di tensione nelle acqua a largo di Lampedusa: un Peschereccio tunisino, infatti, ha speronato una motovedetta italiana. I dettagli. Un segnale di “Alt” non rispettato, poi l’inseguimento e l’esplosione di alcuni colpi di pistola. É successo stamattina, al largo di Lampedusa. La Guardia di Finanza ha arrestato e sta adesso interrogando il comandante del … L'articolo Peschereccio tunisino non si ferma: l’inseguimento al largo di Lampedusa è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 30 settembre 2020) Momenti di tensione nelle acqua adi: un, infatti, ha speronato una motovedetta italiana. I dettagli. Un segnale di “Alt” non rispettato, poi l’inseguimento e l’esplosione di alcuni colpi di pistola. É successo stamattina, aldi. La Guardia di Finanza ha arrestato e sta adesso interrogando il comandante del … L'articolonon si: l’inseguimento aldiè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

matteosalvinimi : ???? Al largo di Lampedusa, il peschereccio tunisino “Mohanel Anmed” prima non si ferma all’alt della Guardia di Fi… - Antonio_Tajani : Complimenti ai militari della @GDF che sono riusciti a fermare, anche sparando, un peschereccio tunisino che non s’… - SkyTG24 : Lampedusa, peschereccio sperona motovedetta della Gdf: inseguimento e sparatoria - marisavillani : RT @matteosalvinimi: ???? Al largo di Lampedusa, il peschereccio tunisino “Mohanel Anmed” prima non si ferma all’alt della Guardia di Finan… - clacclo : RT @francescatotolo: Motovedetta della @GDF ha aperto il fuoco contro un peschereccio tunisino (probabile nave madre che aveva appena scari… -