Omicidio Marta Russo | una serie audio sul delitto della Sapienza

Un'indagine giornalistica rimette in discussione le modalità investigative e processuali dell'Omicidio di Marta Russo, la studentessa di 22 anni, uccisa all'università La Sapienza di Roma il 9 maggio 1997. "Polvere - Il caso Marta Russo" è la serie audio opera della docente Chiara Lalli e della giornalista Cecilia Sala, che 23 anni dopo il delitto sono tornate a quella mattina di maggio, hanno percorso gli stessi luoghi e parlato con i protagonisti dell'epoca.

Un’indagine giornalistica rimette in discussione le modalità investigative e processuali dell’omicidio di Marta Russo, la studentessa di 22 anni, uccisa all’università La Sapienza di Roma ...

