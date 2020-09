Omicidio Marco Vannini | oggi attesa per la sentenza dell’appello bis

Leggi su dire

(Di mercoledì 30 settembre 2020) ROMA – È attesa per oggi la sentenza del processo bis di appello per l’omicidio di Marco Vannini, il 20 enne morto nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015 mentre si trovava nella villetta della sua fidanzata Martina a Ladispoli. Imputato di omicidio volontario è Antonio Ciontoli, padre di Martina, accusato di aver esploso contro Marco il colpo di pistola che poi lo ha ucciso- e tutta la famiglia per concorso in omicidio, non essendosi attivati per chiamare i soccorsi in modo tempestivo e salvare così la vita del giovane.