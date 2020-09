Omicidio Marco Vannini: la sentenza del processo di appello bis [VIDEO] (Di mercoledì 30 settembre 2020) Oggi 30 settembre la sentenza del processo per l’Omicidio di Marco Vannini, scomparso il 18 maggio 2015: la diretta dal tribunale. Come previsto alle 14:30 la Corte ha emesso la sentenza. sentenza Marco Vannini:Ciontoli,chiedo perdono,io unico responsabile “Chiedo perdono per quello che ho commesso e anche per quello che non ho commesso. So di non essere la … L'articolo Omicidio Marco Vannini: la sentenza del processo di appello bis VIDEO proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 30 settembre 2020) Oggi 30 settembre ladelper l’di, scomparso il 18 maggio 2015: la diretta dal tribunale. Come previsto alle 14:30 la Corte ha emesso la:Ciontoli,chiedo perdono,io unico responsabile “Chiedo perdono per quello che ho commesso e anche per quello che non ho commesso. So di non essere la … L'articolo: ladeldibisproviene da www.meteoweek.com.

