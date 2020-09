Meloni: noi conservatori difendiamo l’Europa dall’aggressione del politicamente corretto (Di mercoledì 30 settembre 2020) Pubblichiamo l’intervento integrale di Giorgia Meloni nella riunione del Consiglio di ECR Party del 29 settembre che ha eletto il presidente di FdI alla guida dei conservatori e riformisti europei. Cari amici, è un piacere ritrovarvi e voglio innanzitutto ringraziarvi per questa grande opportunità che mi state offrendo con l’elezione alla presidenza del nostro ECR Party. Ringrazio in particolare le delegazioni che hanno proposto e sostenuto la mia candidatura, insieme a quelle di Anna Fotyga e di Jorge Buxadè con i quali sono pronta ad incontrarmi da subito e a collaborare. Ho accettato questa sfida perché ritengo che dopo le elezioni europee dello scorso anno, quelle nel Regno Unito e la successiva Brexit, le elezioni in Polonia, sia giunto il tempo per la nostra famiglia politica di un grande momento di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 30 settembre 2020) Pubblichiamo l’intervento integrale di Giorgianella riunione del Consiglio di ECR Party del 29 settembre che ha eletto il presidente di FdI alla guida deie riformisti europei. Cari amici, è un piacere ritrovarvi e voglio innanzitutto ringraziarvi per questa grande opportunità che mi state offrendo con l’elezione alla presidenza del nostro ECR Party. Ringrazio in particolare le delegazioni che hanno proposto e sostenuto la mia candidatura, insieme a quelle di Anna Fotyga e di Jorge Buxadè con i quali sono pronta ad incontrarmi da subito e a collaborare. Ho accettato questa sfida perché ritengo che dopo le elezioni europee dello scorso anno, quelle nel Regno Unito e la successiva Brexit, le elezioni in Polonia, sia giunto il tempo per la nostra famiglia politica di un grande momento di ...

