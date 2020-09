Istat: prezzi in calo (- 0,5%) anche a settembre. Quinto mese consecutivo con il segno meno. Inflazione frena anche in Francia (Di mercoledì 30 settembre 2020) Si consolida lo scenario deflazionistico nel nostro paese. anche in settembre, secondo le stime preliminari dell’Istat, i prezzi sono risultati in calo, sia rispetto ad agosto (- 0,6%) che nel confronto con settembre 2019 (- 0,5%). Si tratta del Quinto mese consecutivo con il segno meno. A differenza di quanto si possa pensare i prezzi in discesa sono estremamente pericolosi per l’economia. Gli acquisti vengono più facilmente rimandati, i profitti delle aziende calano, i debiti si fanno più pesanti, la crescita economica ne risente. L’Inflazione negativa, spiega l’Istat, continua ad essere dovuta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) Si consolida lo scenario deflazionistico nel nostro paese.in, secondo le stime preliminari dell’, isono risultati in, sia rispetto ad agosto (- 0,6%) che nel confronto con2019 (- 0,5%). Si tratta delcon il. A differenza di quanto si possa pensare iin discesa sono estremamente pericolosi per l’economia. Gli acquisti vengono più facilmente rimandati, i profitti delle aziende calano, i debiti si fanno più pesanti, la crescita economica ne risente. L’negativa, spiega l’, continua ad essere dovuta ...

