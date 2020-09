Il soccorso non sarà più a piedi: così l'”uomo volante” potrà salvare vite in montagna (impiegando pochissimo tempo) – Video (Di mercoledì 30 settembre 2020) Meno di 90 secondi per un percorso che a piedi sarebbe stato lungo 25 minuti, così i soccorsi alpini diventeranno più rapidi. È quanto promette di fare la tuta volante della Gravity indusustries che si aggiungerà alle dotazioni dei soccorritori nelle montagne della Gran Bretagna. Una rivoluzione che trasformerà i soccorritori in “uomini volanti” garantendo, come dimostra il Video spot, soccorsi celeri anche in quota. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) Meno di 90 secondi per un percorso che asarebbe stato lungo 25 minuti,; i soccorsi alpini diventeranno; rapidi. È quanto promette di fare la tuta volante della Gravity indusustries che si aggiungerà alle dotazioni dei soccorritori nelle montagne della Gran Bretagna. Una rivoluzione che trasformerà i soccorritori in “uomini volanti” garantendo, come dimostra ilspot, soccorsi celeri anche in quota. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Open_gol : Omicidio #MarcoVannini, Antonio Ciontoli condannato a 14 anni. Nove anni e quattro mesi alla moglie e ai figli che… - 6000sardine : Le Sardine sostengono “ResQ-People Saving People”per mettere in mare la 2*nave italiana per il soccorso umanitario… - SeaWatchItaly : Con grande delusione leggendo il “Patto sulle migrazioni” non abbiamo trovato l’annuncio di un’operazione europea d… - ilfattovideo : Il soccorso non sarà più a piedi: così l'”uomo volante” potrà salvare vite in montagna (impiegando pochissimo tempo… - Politicks13 : RT @iacopo_melio: Se fosse stato soccorso non saremmo a “festeggiare” una giustizia a metà arrivata tardi, che non consola. Mi spiace, ma o… -

Ultime Notizie dalla rete : soccorso non Il soccorso non sarà più a piedi: così l'”uomo volante” potrà salvare vite in montagna… Il Fatto Quotidiano Pronto soccorso a San Gavino chiuso. Cugliara (Fials): “Ora screening immediato per il personale”

Tre casi di Covid-19 tra il personale, due casi sospetti in via di verifica, chiusura del pronto soccorso. È quello che è successo ... di screening per il personale di ogni ordine e grado, non solo ...

Rovinosa caduta dopo aver perso il controllo dello scooter: trauma cranico per un centauro 51enne

OFFIDA - È stato trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette il cinquantaduenne di Offida che all’ora di pranzo, mentre viaggiava in sella al suo ...

Tre casi di Covid-19 tra il personale, due casi sospetti in via di verifica, chiusura del pronto soccorso. È quello che è successo ... di screening per il personale di ogni ordine e grado, non solo ...OFFIDA - È stato trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette il cinquantaduenne di Offida che all’ora di pranzo, mentre viaggiava in sella al suo ...