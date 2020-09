Il governo a caccia di una soluzione sulla cessione di Autostrade (Di mercoledì 30 settembre 2020) Si fa sempre più ingarbugliata la situazione legata al futuro di Autostrade. Oggi infatti scadeva l'ultimatum che il governo aveva fissato per avere delle risposte certe da Atlantia in merito alla cessione delle sue quote ed al passaggio a Cassa Depositi e Prestiti.Eppure a luglio scorso, nel giorno della famosa lettera tra le parti che segnava le linee guida dell'uscita dei Benetton ed il rientro dello Stato diversi esponenti della maggioranza dichiaravano trionfanti che tutto era fatto e che le Autostrade tornavano finalmente nelle mani dei cittadini.In realtà fin da subito si era capito che le cose stavano in maniera diversa; che Atlantia non aveva intenzione di fare regali. Bisognava quindi ancora capire tutti i dettagli di questo passaggio: normativi, economici; dettagli che sono entrati con decisione ... Leggi su panorama (Di mercoledì 30 settembre 2020) Si fa sempre più ingarbugliata la situazione legata al futuro di. Oggi infatti scadeva l'ultimatum che ilaveva fissato per avere delle risposte certe da Atlantia in merito alladelle sue quote ed al passaggio a Cassa Depositi e Prestiti.Eppure a luglio scorso, nel giorno della famosa lettera tra le parti che segnava le linee guida dell'uscita dei Benetton ed il rientro dello Stato diversi esponenti della maggioranza dichiaravano trionfanti che tutto era fatto e che letornavano finalmente nelle mani dei cittadini.In realtà fin da subito si era capito che le cose stavano in maniera diversa; che Atlantia non aveva intenzione di fare regali. Bisognava quindi ancora capire tutti i dettagli di questo passaggio: normativi, economici; dettagli che sono entrati con decisione ...

RenataRZargar : Amnesty lascia l'India: 'Trattati come criminali. Da governo, caccia alle streghe' - Andrea80821276 : RT @repubblica: Amnesty lascia l'India: 'Trattati come criminali. Da governo, caccia alle streghe' [di RAIMONDO BULTRINI] [aggiornamento de… - Ftinogravatas : RT @repubblica: Amnesty lascia l'India: 'Trattati come criminali. Da governo, caccia alle streghe' [di RAIMONDO BULTRINI] [aggiornamento de… - pemar2 : @2ca95432af614d3 @matteosalvinimi E allora? Tu all'epoca sapevi che Tridico era un incapace? Perché questo governo di inetti non lo caccia? - globenoteslive : Amnesty lascia l'India: 'Trattati come criminali. Da governo, caccia alle streghe' -