Focolaio al Genoa | o si trattano i contagiati da infortunati o si segue l’esempio del Sudamerica

(Di mercoledì 30 settembre 2020) di Gianluca Losito Messi in rassegna gli errori burocratici della Lega Serie A, bisogna ora darsi un indirizzo chiaro: al contrario del rush finale estivo, durato una dozzina di gare, questa volta non si possono rinviare molte partite a causa di calendari sono piuttosto compressi. Mentre a marzo si è potuto decidere con relativa leggerezza per il rinvio di Europei e Coppa America all’estate 2021, scevra di rassegne internazionali, non si potrebbe fare lo stesso tra qualche mese; in tal caso ci si troverebbe costretti ad annullare uno o più eventi. Ora è più importante che mai prendere decisioni celeri, se giuste o sbagliate ce lo potrà dire solo il tempo. Non è possibile replicare una bolla simile a quella Nba o dei Grand Tour ciclistici principalmente per due motivi: in primis, in questi due sport si dispone di un roster più ...