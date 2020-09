Elisabetta Gregoraci su Michael Schumacher: l’ex di Briatore rivela le sue condizioni (Di mercoledì 30 settembre 2020) Sulla salute di Michael Schumacher si è parlato moltissimo per anni, da quell’incidente sugli scii che ha colpito duramente il campione di Formula 1, la sua famiglia, i fan e tutto il mondo dello sport. Notizie, poi smentite, e ripetute richiesta di rispettare la privacy della famiglia sono arrivate molte volte in questi anni, soprattutto dalla moglie del campione. Ora a parlare di nuovo del caso è l’ex moglie di Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci, che ai coinquilini che vivono con lei l’esperienza del Grande Fratello vip, ha raccontato quello che sa del campione di Formula 1. Come sta Michael Schumacher L’incidente sugli sci che ha cambiato la vita di Michael Schumacher risale al 29 ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 30 settembre 2020) Sulla salute disi è parlato moltissimo per anni, da quell’incidente sugli scii che ha colpito duramente il campione di Formula 1, la sua famiglia, i fan e tutto il mondo dello sport. Notizie, poi smentite, e ripetute richiesta di rispettare la privacy della famiglia sono arrivate molte volte in questi anni, soprattutto dalla moglie del campione. Ora a parlare di nuovo del caso è l’ex moglie di Flavio, che ai coinquilini che vivono con lei l’esperienza del Grande Fratello vip, ha raccontato quello che sa del campione di Formula 1. Come staL’incidente sugli sci che ha cambiato la vita dirisale al 29 ...

