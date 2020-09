Elisabetta Gregoraci attacca Flavio Briatore: “Quando morì mia madre andò in discoteca” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Parole al veleno quelle di Elisabetta Gregoraci nei confronti di Flavio Briatore. A rivelarlo è la showgirl ed ex compagna di vita dell’imprenditore in un dialogo con la contessa Patrizia de Blank al Grande Fratello Vip: “Briatore mi trascurava. Quando morì mia madre, anziché farmi compagnia e supportarmi nel dolore nel giorno del funerale, ha preferito andare in discoteca. Non gliel’ho mai perdonato”. Leggi su sportface (Di mercoledì 30 settembre 2020) Parole al veleno quelle dinei confronti di. A rivelarlo è la showgirl ed ex compagna di vita dell’imprenditore in un dialogo con la contessa Patrizia de Blank al Grande Fratello Vip: “mi trascurava. Quando morì mia, anziché farmi compagnia e supportarmi nel dolore nel giorno del funerale, ha preferito andare in discoteca. Non gliel’ho mai perdonato”.

