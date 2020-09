Diritti, la Commissione Ue: “Preoccupati per la situazione in Ungheria e Polonia” (Di mercoledì 30 settembre 2020) BRUXELLES – L’indipendenza del sistema giudiziario in Ungheria e Polonia desta “serie preoccupazioni” alla Commissione europea. E’ quanto si legge in un rapporto sullo stato di diritto presentato oggi durante una conferenza stampa a Bruxelles. Leggi su dire (Di mercoledì 30 settembre 2020) BRUXELLES – L’indipendenza del sistema giudiziario in Ungheria e Polonia desta “serie preoccupazioni” alla Commissione europea. E’ quanto si legge in un rapporto sullo stato di diritto presentato oggi durante una conferenza stampa a Bruxelles.

L’indipendenza politica dei media italiani resta un problema a causa della mancanza di un efficace sistema che prevenga i conflitti d’interesse in particolare nel settore audio-visivo ...

Secondo il rapporto dell'esecutivo europeo, in alcuni Stati la pressione del governo sugli altri poteri sta diventando sempre più forte, andando a minare l'indipendenza in particolar modo del potere g ...

