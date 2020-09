Dana Lauriola scrive dal carcere: “Nostra lotta è per il bene di tutti” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Car* tutt*, sono al sesto giorno di detenzione ed ho iniziato a comprendere i complessi meccanismi che regolano la vita delle detenute. Anzi, mi correggo, inizialmente sono complessi, poi capisci un paio di principi base e tutto diventa più chiaro. Mi spiegherò meglio dopo. Al mattino mi sveglio ancora convinta di essere a casa, poi non appena lo sguardo mette a fuoco qualche dettaglio, realizzo di trovarmi qui ed è e devo dire che la sensazione mi fa svegliare repentinamente. Le giornate sono scandite da una serie di eventi che si ripetono sempre uguali a se stessi: vitto (colazione), aria/doccia, vitto (pranzo), aria/doccia, vitto (cena). Mi sveglio però molto prima fuori è ancora buio, ma in sezione iniziano a pulire le lavoranti, si sente odore di caffè, le agenti parlano ad alta voce. Sono ancora nella sezione nuovi giunti, a ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 30 settembre 2020) Car* tutt*, sono al sesto giorno di detenzione ed ho iniziato a comprendere i complessi meccanismi che regolano la vita delle detenute. Anzi, mi correggo, inizialmente sono complessi, poi capisci un paio di principi base e tutto diventa più chiaro. Mi spiegherò meglio dopo. Al mattino mi sveglio ancora convinta di essere a casa, poi non appena lo sguardo mette a fuoco qualche dettaglio, realizzo di trovarmi qui ed è e devo dire che la sensazione mi fa svegliare repentinamente. Le giornate sono scandite da una serie di eventi che si ripetono sempre uguali a se stessi: vitto (colazione), aria/doccia, vitto (pranzo), aria/doccia, vitto (cena). Mi sveglio però molto prima fuori è ancora buio, ma in sezione iniziano a pulire le lavoranti, si sente odore di caffè, le agenti parlano ad alta voce. Sono ancora nella sezione nuovi giunti, a ...

amnestyitalia : Arresto dell’attivista e portavoce del movimento #NoTav Dana Lauriola: chiediamo la sua scarcerazione perché ha sol… - channeldraw : Libertà per Dana Lauriola L’attivista e portavoce del movimento NO TAV Dana Lauriola è stata arrestata all’alba del… - amnestyitalia : Arresto di Dana Lauriola: esprimere dissenso pacificamente non può essere punito con il carcere - nuovasocieta : Dana Lauriola scrive dal carcere: “Nostra lotta è per il bene di tutti” - Rolfi39 : RT @TgrPiemonte: Una busta con due proiettili al tribunale di sorveglianza di Torino. Destinatario il giudice Elena Bonu che di recente ha… -