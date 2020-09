Coronavirus: aumentano contagi, ma più tamponi. Preoccupa Centro Sud (Di mercoledì 30 settembre 2020) (Teleborsa) – Continua, lievemente, a salire la curva dei contagi nel nostro Paese: nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.851 nuovi casi di Coronavirus, secondo i dati forniti dal Ministero della Sanità, a fronte di un numero elevato di tamponi, ben 105.564,18mila in più rispetto a ieri, martedì. Sono 19 le vittime. aumentano i malati in terapia intensiva (+9) ma crescono anche i guariti, 1.198. Tra le Regioni con più casi ci sono Campania (+287), Lazio (+210), Lombardia (+201), Piemonte (+170) e Sicilia (+170). Il dato Preoccupante è proprio che il contagio da Coronavirus in Italia si sposta sempre più al Centro sud. La nuova mappa dei contagi mostra infatti un ribaltamento rispetto ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 30 settembre 2020) (Teleborsa) – Continua, lievemente, a salire la curva deinel nostro Paese: nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.851 nuovi casi di, secondo i dati forniti dal Ministero della Sanità, a fronte di un numero elevato di, ben 105.564,18mila in più rispetto a ieri, martedì. Sono 19 le vittime.i malati in terapia intensiva (+9) ma crescono anche i guariti, 1.198. Tra le Regioni con più casi ci sono Campania (+287), Lazio (+210), Lombardia (+201), Piemonte (+170) e Sicilia (+170). Il datonte è proprio che ilo dain Italia si sposta sempre più alsud. La nuova mappa deimostra infatti un ribaltamento rispetto ...

RegLombardia : #LNews Effettuati 13.791 tamponi. Sono 203 i nuovi positivi per una percentuale pari all’1,4%. Alto il numero dei… - RegLombardia : #LNews Aumentano guariti e dimessi (+236). Sono 201 i nuovi positivi per una percentuale pari all’1% ????… - repubblica : Coronavirus, i dati della settimana: aumentano del 10% i casi, la Campania è la regione con più nuovi positivi [di… - BrunaNerazzurra : RT @RegLombardia: #LNews Aumentano guariti e dimessi (+236). Sono 201 i nuovi positivi per una percentuale pari all’1% ???? - bseverino328 : RT @StampaTorino: Coronavirus: aumentano i positivi in Piemonte, ma non i ricoverati in ospedale -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus aumentano Coronavirus: aumentano i positivi in Piemonte, ma non i ricoverati in ospedale La Stampa La Spielwarenmesse 2021 avrà luogo, per la prima volta in estate, a Norimberga

Le infezioni da Covid-19 aumentano nuovamente, in alcuni paesi in maniera drammatica, per cui anche per alcune metropoli europee valgono nuove limitazioni di viaggio. Lo sviluppo porta espositori ...

In ospedale o in isolamento, salgono a 694 i veronesi positivi al coronavirus

I deceduti per Covid-19 in Veneto sono diventati 2.178 (+1 rispetto a ieri ... Ancora in crescita, ma più contenuta rispetto a ieri, i ricoveri: quelli in regime ordinario sono aumentati di 71 unità ...

Le infezioni da Covid-19 aumentano nuovamente, in alcuni paesi in maniera drammatica, per cui anche per alcune metropoli europee valgono nuove limitazioni di viaggio. Lo sviluppo porta espositori ...I deceduti per Covid-19 in Veneto sono diventati 2.178 (+1 rispetto a ieri ... Ancora in crescita, ma più contenuta rispetto a ieri, i ricoveri: quelli in regime ordinario sono aumentati di 71 unità ...