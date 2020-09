Contraffazione, sequestrate 10mila mascherine e 2mila maglie (Di mercoledì 30 settembre 2020) Nuovo sequestro di mascherine contraffatte eseguito da parte della Guardia di finanza . .E' la conferma di una produzione alla quale si stanno indirizzando sempre più imprese manifatturiere ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 30 settembre 2020) Nuovo sequestro dicontraffatte eseguito da parte della Guardia di finanza . .E' la conferma di una produzione alla quale si stanno indirizzando sempre più imprese manifatturiere ...

