Conte: “Bravi i ragazzi, ottimo approccio. Turn over? Abbiamo uno spartito chiaro” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Al termine della sfida di campionato contro il Benevento, Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni. Questi i temi toccati dall’allenatore dell’Inter ai microfoni di Sky Sport subito dopo la gara contro i giallorossi di Filippo Inzaghi. Atteggiamento – La soddisfazione migliore per un allenatore è vedere che, al di là degli interpreti, non cambia l’idea di gioco. Questa è una squadra che gioca a calcio, crea tantissime situazione e a volte capita di prendere gol. Oggi ne Abbiamo presi due, dobbiamo lavorare sull’equilibrio ma io mi diverto a vedere giocare questa squadra. Singoli – Abbiamo un lavoro di base di un anno, questo è un vantaggio rispetto all’anno scorso. Possiamo cambiare modulo, giocare col ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Al termine della sfida di campionato contro il Benevento, Antonioha rilasciato alcune dichiarazioni. Questi i temi toccati dall’allenatore dell’Inter ai microfoni di Sky Sport subito dopo la gara contro i giallorossi di Filippo Inzaghi. Atteggiamento – La soddisfazione migliore per un allenatore è vedere che, al di là degli interpreti, non cambia l’idea di gioco. Questa è una squadra che gioca a calcio, crea tantissime situazione e a volte capita di prendere gol. Oggi nepresi due, dobbiamo lavorare sull’equilibrio ma io mi diverto a vedere giocare questa squadra. Singoli –un lavoro di base di un anno, questo è un vantaggio rispetto all’anno scorso. Possiamo cambiare modulo, giocare col ...

TMW_radio : #Conte: “Lavoriamo sulla base dello scorso anno e su quello siamo intervenuti cambiando sistema giocando col trequa… - divorex82 : RT @OmbraDuca: Ecco che quando ci sono da prendere decisioni fondamentali per la salute dei cittadini....@GiovanniToti chiede l'intervento… - MichelaGenoves3 : RT @OmbraDuca: Ecco che quando ci sono da prendere decisioni fondamentali per la salute dei cittadini....@GiovanniToti chiede l'intervento… - LiaColombo1 : RT @OmbraDuca: Ecco che quando ci sono da prendere decisioni fondamentali per la salute dei cittadini....@GiovanniToti chiede l'intervento… - tormentony : RT @OmbraDuca: Ecco che quando ci sono da prendere decisioni fondamentali per la salute dei cittadini....@GiovanniToti chiede l'intervento… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte “Bravi Renzi: «La crisi ora è economica Conte pensi a quella o farà a meno di noi» Corriere della Sera