Benevento Inter 2-5 LIVE: doppietta per Caprari (Di mercoledì 30 settembre 2020) Allo Stadio Vigorito, il recupero della 1ª giornata di Serie A 2020/21 tra Benevento e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Vigorito”, Benevento e Inter si affrontano nel match valido per il recupero della 1ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Benevento Inter 2-5 MOVIOLA 78′ Incredibile errore di Perisic – Hakimi brucia tutti in velocità e serve un pallone da spingere in porta al croato che sbaglia incredibilmente da due passi 75′ GOL DEL Benevento – Altro buco nella difesa dell’Inter. Inserimento sulla destra di Lapadula, che evita l’Intervento di Kolarov e offre un buon ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Allo Stadio Vigorito, il recupero della 1ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio “Vigorito”,si affrontano nel match valido per il recupero della 1ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi2-5 MOVIOLA 78′ Incredibile errore di Perisic – Hakimi brucia tutti in velocità e serve un pallone da spingere in porta al croato che sbaglia incredibilmente da due passi 75′ GOL DEL– Altro buco nella difesa dell’. Inserimento sulla destra di Lapadula, che evita l’vento di Kolarov e offre un buon ...

Inter : ?? | TRASFERTA @OfficialRadja non sarà a disposizione di Antonio Conte per la trasferta di Benevento a causa di un… - Inter : ?? | BENEVENTO Uno sguardo negli spogliatoi del 'Vigorito'... ?? #BeneventoInter ?? Carichi? ?????? #FORZAINTER ???? - Inter : CONFERENZA-??-In diretta le parole di Antonio Conte alla vigilia di Benevento-Inter - cristianbruschi : E’ l’anno dell’ @Inter .... fino a gennaio (come sempre ) ???? #Benevento #Inter - LbjKy232 : Oh l’Inter è forte e sta giocando bene, su quello niente da dire, ma il Benevento come cazzo difende? -