Un infermiere per ogni scuola della Calabria, via libera a 360 assunzioni (Di martedì 29 settembre 2020) AGI - Trecentosessanta infermieri potranno essere assunti, con contratto a termine, dalle Asp della Calabria al fine di consentirne la presenza in ogni scuola per la durata delll'emergenza Covid. Lo ha deciso il presidente della Regione, Jole Santelli. "Per rafforzare l'offerta sanitaria territoriale a fronte della riapertura delle scuole e fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del Covid-19, rafforzando il sistema di monitoraggio e sorveglianza della circolazione di Sars-CoV-2, le Aziende Sanitarie Provinciali sono autorizzate ad assumere personale infermieristico, anche utilizzando forme di lavoro autonomo, ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, fino alla concorrenza del contingente ... Leggi su agi (Di martedì 29 settembre 2020) AGI - Trecentosessanta infermieri potranno essere assunti, con contratto a termine, dalle Aspal fine di consentirne la presenza inper la durata delll'emergenza Covid. Lo ha deciso il presidenteRegione, Jole Santelli. "Per rafforzare l'offerta sanitaria territoriale a fronteriapertura delle scuole e fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del Covid-19, rafforzando il sistema di monitoraggio e sorveglianzacircolazione di Sars-CoV-2, le Aziende Sanitarie Provinciali sono autorizzate ad assumere personale infermieristico, anche utilizzando forme di lavoro autonomo, ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, fino alla concorrenza del contingente ...

