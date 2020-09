Scherma italiana in lutto: addio al maestro Di Ciolo (Di martedì 29 settembre 2020) La Scherma italiana è in lutto. È morto nella notte, per l'aggravarsi delle condizioni di salute, il maestro Antonio Di Ciolo. Pisano, classe 1934, è stato tra i maestri protagonisti della Scherma ... Leggi su gazzetta (Di martedì 29 settembre 2020) Laè in. È morto nella notte, per l'aggravarsi delle condizioni di salute, ilAntonio Di. Pisano, classe 1934, è stato tra i maestri protagonisti della...

PISA. Lutto nel mondo dello sport pisano e non solo per la scomparsa del maestro Antonio Di Ciolo, uno dei grandi della scherma italiana. "Antonio ci ha lasciato - si legge sul profilo Facebook del Cl ...

