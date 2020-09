Ricciardi: «Seconda ondata? La prima non è ancora finita. Test rapidi a scuola: ora sono più affidabili» (Di martedì 29 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 28 settembre Da giorni il tema della tanto temuta Seconda ondata di contagi da Covid-19 è al centro dei monitoraggi non solo nazionali ma anche e soprattutto europei, visto i numeri di positivi molto alti raggiunto nuovamente da diversi paesi occidentali. Ma a sfatare il timore della Seconda ondata è il consulente del ministero della Salute, Walter Ricciardi, spiegando come in realtà non sia corretto parlare di Seconda visto che la prima non è mai finita sul serio. «È sempre la prima» ha cercato di chiarire il membro dell’Oms a Sky Tg24, «l’azzeramento dei casi non è avvenuto e quindi ora, come abbiamo ... Leggi su open.online (Di martedì 29 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 28 settembre Da giorni il tema della tanto temutadi contagi da Covid-19 è al centro dei monitoraggi non solo nazionali ma anche e soprattutto europei, visto i numeri di positivi molto alti raggiunto nuovamente da diversi paesi occidentali. Ma a sfatare il timore dellaè il consulente del ministero della Salute, Walter, spiegando come in realtà non sia corretto parlare divisto che lanon è maisul serio. «È sempre la» ha cercato di chiarire il membro dell’Oms a Sky Tg24, «l’azzeramento dei casi non è avvenuto e quindi ora, come abbiamo ...

Adnkronos : #Covid, #Ricciardi: 'Seconda ondata? Mai finita la prima ma virus ripartito' - HuffPostItalia : Walter Ricciardi: 'Seconda ondata? Mai finita la prima, alcune Regioni in ritardo' - rtl1025 : ?? 'Non c'è una seconda ondata perché l'azzeramento dei casi non è avvenuto. In realtà non è mai finita la prima, qu… - VoceAmicaItalia : #Covid19, Ricciardi: 'Seconda ondata? Mai finita la prima ma virus ripartito' #coronavirus - Open_gol : Ricciardi: «Seconda ondata? La prima non è ancora finita. Test rapidi a scuola: ora sono più affidabili» -