"Quota 100 va cancellata, era solo uno spot elettorale", dice Elsa Fornero

Elsa Fornero torna all'attacco, a pochi giorni dall'annuncio del Governo che ha deciso di non rifinanziare Quota 100. "Soltanto una promessa, per ottenere un consenso di breve periodo". E' questo il giudizio che Elsa Fornero – ex Ministro del Lavoro – su Quota 100, la misura voluta da Matteo Salvini durante il primo Governo Conte …

