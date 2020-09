Puglia, maltempo: allerta per temporali, codice giallo per il Salento Protezione civile, previsioni meteo (Di martedì 29 settembre 2020) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 12. Si fa riferimento a “precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.” Rischio: secondo lo schema, fonte Protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: allerta per temporali, codice giallo per il Salento <small class="subtitle">Protezione civile, previsioni meteo</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di martedì 29 settembre 2020) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità fino alle 12. Si fa riferimento a “precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.” Rischio: secondo lo schema, fontedella. L'articoloperper il proviene da Noi Notizie..

DPCgov : ???? Ancora piogge e venti fino a burrasca forte. ????#AllertaARANCIONE sabato #27settembre in Basilicata Calabria Ca… - NoiNotizie : #Puglia #meteo, #maltempo: allerta per temporali, codice giallo per il Salento (immagine: fonte protezione civile d… - RosannaMarani : Meteo, Puglia a rischio allagamenti: temporali e maltempo fino a martedì 29 settembre - gianlucalomuto : Temporali, vento forte e allagamenti: nuova ondata di maltempo in Puglia. Da mercoledì torna il caldo - Yogaolic : RT @repubblica: Meteo, Puglia a rischio allagamenti: temporali e maltempo fino a martedì 29 settembre -