Positivi Genoa, Bassetti non fa sconti: "E' la Waterloo dei tamponi" (Di martedì 29 settembre 2020) Genova, 29 set – La notizia ha scosso la Serie A, ponendo una vera e propria incognita sul prosieguo del campionato. I 14 calciatori del Genoa risultati Positivi al Covid-19 dopo il tampone hanno riacceso le polemiche, ringalluzzendo gli allarmisti che avevano tuonato settimane addietro contro la ripresa delle attività sportive e negli ultimi giorni sulla questione presenze allo stadio. Bassetti e la "Waterloo dei tamponi" Come spesso accade il virologo Mauro Bassetti, direttore dell'ospedale San Martino di Genova, ha espresso un'opinione diversa: niente catastrofismo, piuttosto è la "questione tamponi" a dover essere rivista: "Mentre lo studio di Vo' Euganeo sembrava una facile vittoria di Pirro, quello che sta accadendo al ...

