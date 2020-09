Piano premeditato per uccidere Eleonora e Daniele, li voleva torturare (Di martedì 29 settembre 2020) Si chiama Antonio De Marco e gli inquirenti ritengono che sia l’omicida del giovane arbitro Daniele De Santis e di Eleonora Manta, i due fidanzati uccisi barbaramente con decine di coltellate nella casa dove si erano appena trasferiti, il 21 settembre scorso a Lecce. Si tratta di uno studente di scienze infermieristiche di 21 anni, di Casarano, fino allo scorso agosto coinquilino di Daniele, perché aveva abitato in affitto in una stanza nella casa che poi lui aveva deciso di ristrutturare per andarci a vivere con Eleonora.Un delitto che sarebbe stato progettato a lungo e tutto nei dettagli, ma ancora senza un movente chiaro, ha spiegato il procuratore di Lecce, Leonardo Leone De Castris. De Marco avrebbe progettato di immobilizzare i due fidanzati per seviziarli e, infine, di lasciare una scritta ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 29 settembre 2020) Si chiama Antonio De Marco e gli inquirenti ritengono che sia l’omicida del giovane arbitroDe Santis e diManta, i due fidanzati uccisi barbaramente con decine di coltellate nella casa dove si erano appena trasferiti, il 21 settembre scorso a Lecce. Si tratta di uno studente di scienze infermieristiche di 21 anni, di Casarano, fino allo scorso agosto coinquilino di, perché aveva abitato in affitto in una stanza nella casa che poi lui aveva deciso di ristrutturare per andarci a vivere con.Un delitto che sarebbe stato progettato a lungo e tutto nei dettagli, ma ancora senza un movente chiaro, ha spiegato il procuratore di Lecce, Leonardo Leone De Castris. De Marco avrebbe progettato di immobilizzare i due fidanzati per seviziarli e, infine, di lasciare una scritta ...

