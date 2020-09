Perché Federico Zampaglione dei Tiromancino è in studio con i Negramaro? (Di martedì 29 settembre 2020) Federico Zampaglione dei Tiromancino in studio con i Negramaro: la foto appare sui profili social di Giuliano Sangiorgi, voce del gruppo salentino, e non è il primo scatto dallo studio di registrazione. Negli scorsi giorni, infatti, Giuliano Sangiorgi è stato immortalato nella stessa location con un altro autore e cantautore molto apprezzato in Italia: l’amico Ermal Meta. Dopo Ermal Meta, in studio al fianco di Giuliano Sangiorgi appare un altro amico: Federico Zampaglione dei Tiromancino, in una foto scattata da Lele, come scrive il cantante su Instagram. Ormai è certo che i Negramaro siano a lavoro sul nuovo disco di inediti, un album che potrebbe vedere la luce nei ... Leggi su optimagazine (Di martedì 29 settembre 2020)deiincon i: la foto appare sui profili social di Giuliano Sangiorgi, voce del gruppo salentino, e non è il primo scatto dallodi registrazione. Negli scorsi giorni, infatti, Giuliano Sangiorgi è stato immortalato nella stessa location con un altro autore e cantautore molto apprezzato in Italia: l’amico Ermal Meta. Dopo Ermal Meta, inal fianco di Giuliano Sangiorgi appare un altro amico:dei, in una foto scattata da Lele, come scrive il cantante su Instagram. Ormai è certo che isiano a lavoro sul nuovo disco di inediti, un album che potrebbe vedere la luce nei ...

