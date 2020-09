Omicidio Lecce | la confessione e i bigliettini atroci

Il 21enne Antonio De Marco in passato aveva vissuto in casa di De Santis. Forse avrebbe ucciso per vendetta, nel suo blog alcuni indizi

L’assassino dei due giovani di Lecce, Daniele De Santis e della sua fidanzata Eleonora Manta, è Antonio De Marco, studente di Scienze infermieristiche di 21 anni di Casarano poco distante dalla città capoluogo. Antonio De Marco fino allo scorso agosto era stato un coinquilino perché aveva abitato in affitto in una stanza nella casa che poi Daniele De Santis aveva deciso di ristrutturare per andarci a vivere con Eleonora.

