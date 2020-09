Oggi a Uomini e Donne: Gemma chiude per sempre con Nicola Vivarelli (Di martedì 29 settembre 2020) Nella puntata di Oggi di Uomini e Donne, abbiamo visto Gemma Galgani nuovamente in lacrime mentre la coppia del trono over, formata da Alessandro e Stefania ha deciso di uscire insieme. Gianluca De Matteis continua a contendersi Lucrezia con Armando. Gemma chiude per sempre con Nicola, sarà vero? Nella puntata di Oggi di Uomini e Donne, Stefania e Alessandro hanno deciso di uscire insieme e non continuare l’esperienza nel dating show di Maria De Filippi. La dama e il cavaliere del trono over, dopo una conoscenza durata poche settimane, hanno capito di essersi trovati e quindi di voler proseguire fuori la loro storia. Tra un applauso e l’altro da parte del pubblico e di Tina e Gianni, ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 29 settembre 2020) Nella puntata didi, abbiamo vistoGalgani nuovamente in lacrime mentre la coppia del trono over, formata da Alessandro e Stefania ha deciso di uscire insieme. Gianluca De Matteis continua a contendersi Lucrezia con Armando.percon, sarà vero? Nella puntata didi, Stefania e Alessandro hanno deciso di uscire insieme e non continuare l’esperienza nel dating show di Maria De Filippi. La dama e il cavaliere del trono over, dopo una conoscenza durata poche settimane, hanno capito di essersi trovati e quindi di voler proseguire fuori la loro storia. Tra un applauso e l’altro da parte del pubblico e di Tina e Gianni, ...

