Nicola Vivarelli cavaliere modello | Gioco duro a Uomini a Donne

Leggi su giornal

(Di martedì 29 settembre 2020)si sta comportando come un. Dopo alcune puntate iniziali in cui il giovane corteggiatore è apparso in difficoltà per via della rottura definitiva con Gemma Galgani, oraè un ragazzo nuovo. Il, infatti, ha deciso di rimettersi in discussione e di frequentare altre dame, entrando nel vivo del suo percorso aha raccontato cosa ha in mente di fare in una lunga intervista al Magazine ufficiale di. “Ora mi sento pronto a rimettermi in. Il ruolo dimi ...