Netflix e Amazon in lizza per acquistare i diritti di trasmissione della Serie A (Di martedì 29 settembre 2020) A quanto pare due noti e importanti servizi di streaming, che solitamente si occupano più che altro di film e Serie TV, sarebbero interessate all'acquisizione dei diritti di trasmissione delle partite di calcio della Serie A. Stiamo parlando di Netflix e Amazon Prime Video. Si parla di un contratto pluriennale, il quale comprenderebbe le stagioni dal 2021 al 2024. A parlarne è stato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Calcio della Serie A, durante un intervento su RadioRai. Innanzitutto si è dimostrato ottimista sul futuro, affermando di avere Sky e Dazn, la quale ha dimostrato di credere molto nel nostro Paese tramite grandi investimenti: Abbiamo un interlocutore molto forte ...

