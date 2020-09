Nadef, c'è l'accordo di maggioranza (Di martedì 29 settembre 2020) Fumata bianca a Palazzo Chigi. Il vertice presieduto dal premier Giuseppe Conte si è concluso, a quanto si apprende da fonti di governo, con un accordo in maggioranza sulla Nadef. La nota di aggiornamento del Def andrà in Consiglio dei ministri domenica insieme alle modifiche al decreto sicurezza. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 29 settembre 2020) Fumata bianca a Palazzo Chigi. Il vertice presieduto dal premier Giuseppe Conte si; concluso, a quanto si apprende da fonti di governo, con uninsulla. La nota di aggiornamento del Def andrà in Consiglio dei ministri domenica insieme alle modifiche al decreto sicurezza.

