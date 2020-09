Mercato Juve, all-in su Chiesa: arriva l’offerta (Di martedì 29 settembre 2020) La Juventus punta Federico Chiesa: il calcioMercato bianconero si scalda in vista dell’ultimo colpo? L’interesse della Vecchia Signora di Fabio Paratici per il talento di casa Fiorentina sarebbe ormai cosa nota e già lo scorso Mercato estivo le ultime notizie per una possibile operazione per Chiesa alla Juve si erano fatte davvero insistenti. Tali rumors, però, non si erano poi tradotti in realtà ma adesso, a distanza di oltre un anno, l’assalto al classe ’97 sarebbe ripartito con vigore. Rocco Commisso avrebbe alleggerito la sua posizione nei confronti di una possibile partenza dell’attaccante e i dirigenti torinesi potrebbe approfittarne per piazzare il grande colpo per il reparto offensivo di Andrea Pirlo. LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 29 settembre 2020) Lantus punta Federico: il calciobianconero si scalda in vista dell’ultimo colpo? L’interesse della Vecchia Signora di Fabio Paratici per il talento di casa Fiorentina sarebbe ormai cosa nota e già lo scorsoestivo le ultime notizie per una possibile operazione perallasi erano fatte davvero insistenti. Tali rumors, però, non si erano poi tradotti in realtà ma adesso, a distanza di oltre un anno, l’assalto al classe ’97 sarebbe ripartito con vigore. Rocco Commisso avrebbe alleggerito la sua posizione nei confronti di una possibile partenza dell’attaccante e i dirigenti torinesi potrebbe approfittarne per piazzare il grande colpo per il reparto offensivo di Andrea Pirlo. LEGGI ANCHE: ...

