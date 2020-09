Luca Argentero presto le nozze con Cristina Marino: data fissata? (Di martedì 29 settembre 2020) Chiamato in causa nella casa del Grande Fratello Vip dall’ex Myriam Catania che ha definito gli anni trascorsi con lui come i più belli della sua vita, Luca Argentero è oggi un papà affettuoso della piccola Nina e un compagno presente per Cristina Marino. La vita di Luca è decisamente cambiata negli ultimi mesi e sia la vita privata ma anche quella professionale è in continua ascesa. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni Luca Argentero ha parlato del finale di Doc- Nelle tue mani una fiction dal successo inaspettato dove è protagonista e dove interpreta il dottor Andrea Fanti che a seguito di un incidente perde la memoria. Argentero è fiero di questo lavoro e nonostante le norme Covid hanno ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 29 settembre 2020) Chiamato in causa nella casa del Grande Fratello Vip dall’ex Myriam Catania che ha definito gli anni trascorsi con lui come i più belli della sua vita,è oggi un papà affettuoso della piccola Nina e un compagno presente per. La vita diè decisamente cambiata negli ultimi mesi e sia la vita privata ma anche quella professionale è in continua ascesa. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoniha parlato del finale di Doc- Nelle tue mani una fiction dal successo inaspettato dove è protagonista e dove interpreta il dottor Andrea Fanti che a seguito di un incidente perde la memoria.è fiero di questo lavoro e nonostante le norme Covid hanno ...

