L' alpaca che si crede calciatore e il vigile-Messia per spillar soldi

Fabio Franchini Una rassegna di tutte le notizie più strambe dell'ultima settimana: dall'alpaca che gioca a calcio, ai cinghiali al seggio elettorale, passando per un vigile-Messia L'alpaca calciatore Sui campi di calcio di tutto il mondo se ne vedono di tutti i colori. Ecco forse, però, non si era ancora visto un alpaca interrompere una partita per dare due calci – o meglio, zampate – al pallone. È successo nel West Yorkshire, in Inghilterra, e il protagonista della stramba vicenda è un alpaca di nome Oscar, scappato dalla sua fattoria per andare a interrompere il match tra il Carlton Athletic e il Ilkley Town. Ci sono voluti venti minuti per convincere l'animale ad accomodarsi in...panchina. Cinghiali al ...

