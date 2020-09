Grande Fratello VIP 5, Signorini striglia Tommaso Zorzi: ‘Garko con la gonna? Non sei coerente’ (Di martedì 29 settembre 2020) Ogni settimana, Tommaso Zorzi è al centro di qualche polemica nel Grande Fratello VIP 2020 a causa di uscite particolarmente infelici. Solo pochi giorni fa scherzò dicendo che voleva dare fuoco a Maria Teresa Ruta per farne un rito satanico; stavolta invece al centro del dibattito c’è stata una pantomima messa in piedi a poche ore dall’accorato coming out di Gabriel Garko nel giardino della casa del Grande Fratello VIP 2020. Cosa ha fatto esattamente? Nella lunga nottata intercorsa dopo la puntata di venerdì 25 settembre 2020, Tommaso Zorzi ha indossato un paio di scarpe col tacco e camminando avanti e indietro nella cucina della casa del GF VIP ha abbozzato una parodia di Barbara D’Urso facendo una ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 29 settembre 2020) Ogni settimana,è al centro di qualche polemica nelVIP 2020 a causa di uscite particolarmente infelici. Solo pochi giorni fa scherzò dicendo che voleva dare fuoco a Maria Teresa Ruta per farne un rito satanico; stavolta invece al centro del dibattito c’è stata una pantomima messa in piedi a poche ore dall’accorato coming out di Gabriel Garko nel giardino della casa delVIP 2020. Cosa ha fatto esattamente? Nella lunga nottata intercorsa dopo la puntata di venerdì 25 settembre 2020,ha indossato un paio di scarpe col tacco e camminando avanti e indietro nella cucina della casa del GF VIP ha abbozzato una parodia di Barbara D’Urso facendo una ...

lucatelese : Ma secondo voi il presidente del più grande ente prdvidienziake d’Europa può guadagnare almeno quanto un autore del… - GrandeFratello : Un saluto speciale dal nostro Paolo Brosio... per lui, gli auguri più affettuosi da tutta la grande famiglia di Gra… - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - goccedicristall : Questo grande fratello ha dimostrato che i 'vecchi' non sanno molto di storia però vabbè #GFVIP - Stefy_adoroh : RT @JAVREGUISS: Stefy Orly bona pazzesca, sei tu il Grande Fratello sei tuuuuuuuu #GFVIP -