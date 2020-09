Frontalieri | Conte | Accordo con la Svizzera entro fine anno

BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: Italia-Svizzera, Conte: 'Entro anno accordo su frontalieri' - laregione : Conte-Sommaruga, entro fine anno accordo su frontalieri - Adnkronos : Italia-Svizzera, Conte: 'Entro anno accordo su frontalieri' - PoliticaNewsNow : Vertice Italia - Svizzera, Conte: 'Entro l'anno accordo sui frontalieri' - RSInews : Frontalieri, progressi confermati L'accordo potrebbe essere raggiunto entro fine anno, conferma Giuseppe Conte dopo… -

Ultime Notizie dalla rete : Frontalieri Conte

«La crisi ha mostrato quanto siano preziosi i lavoratori italiani in Svizzera e in particolare nel Ticino. Con la presidente Sommaruga abbiamo salutato con favore i progressi fatti ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 set - Accordo sul trattamento fiscale dei lavoratori frontalieri entro fine anno. E' l'auspicio espresso dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al term ...