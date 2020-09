Covid, Merkel: 'Non fate viaggi in Paesi Ue a rischio ma andate in Italia, lì c'è cautela' (Di martedì 29 settembre 2020) Angela Merkel ha sconsigliato di affrontare viaggi all'estero in zone a rischio per il coronavirus, ma ha indicato l'Italia come una meta possibile perché 'non a rischio'. La cancelliera tedesca ha ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 29 settembre 2020) Angelaha sconsigliato di affrontareall'estero in zone aper il coronavirus, ma ha indicato l'come una meta possibile perché 'non a'. La cancelliera tedesca ha ...

