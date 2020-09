Confindustria, al via l’assemblea con il discorso di Bonomi (Di martedì 29 settembre 2020) «Il coraggio del futuro», è lo slogan dell'assemblea, scelto da Bonomi, che ieri è stato ricevuto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme al direttore generale, Francesca Mariotti Leggi su ilsole24ore (Di martedì 29 settembre 2020) «Il coraggio del futuro», è lo slogan dell'assemblea, scelto da, che ieri è stato ricevuto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme al direttore generale, Francesca Mariotti

fisco24_info : Confindustria, al via l’assemblea con il discorso di Bonomi: «Il coraggio del futuro», è lo slogan dell'assemblea,… - paoloxbaroni : Il coraggio del futuro. Al via l'assemblea di Confindustria in regime Covid. Platea ridotta a un quarto, controlli… - VicenzaPiu_com : #Tav veneta, l’esperto di @ConfVeneto #Confindustria #Veneto #FrancoMiller: “non prima del 2027, serve commissario… - RiminiFuturo : Fondo per il lavoro: importante donazione da Confindustria e EffeGiDi - ginosecco : Assosistema Confindustria: 1,1 miliardi per l'import di mascherine, il 90% dalla Cina -

Ultime Notizie dalla rete : Confindustria via Confindustria, al via l’assemblea con il discorso di Bonomi Il Sole 24 ORE Confindustria, al via l’assemblea con il discorso di Bonomi

«Il coraggio del futuro», è lo slogan dell'assemblea, scelto da Bonomi, che ieri è stato ricevuto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme al direttore generale, Francesca Mariotti ...

Confindustria, con Conte la prima assemblea di Bonomi

Per Carlo Bonomi sarà la prima assemblea pubblica di Confindustria da presidente. Con l'emergenza Covid è slittato di quattro mesi l'appuntamento annuale degli industriali, tradizionalmente a fine mag ...

«Il coraggio del futuro», è lo slogan dell'assemblea, scelto da Bonomi, che ieri è stato ricevuto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme al direttore generale, Francesca Mariotti ...Per Carlo Bonomi sarà la prima assemblea pubblica di Confindustria da presidente. Con l'emergenza Covid è slittato di quattro mesi l'appuntamento annuale degli industriali, tradizionalmente a fine mag ...