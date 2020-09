Calendario Serie A 2020/2021: date, risultati e classifica (Di martedì 29 settembre 2020) Le 38 giornate della Serie A 2020/2021: date, orari, risultati e classifica del massimo campionato italiano La Serie A 2020/2021 parte dopo la breve pausa estiva. Diciannove squadre lanciano la loro sfida alla Juventus, laureatasi campione d’Italia per la 9ª stagione consecutiva nell’ultimo torneo, caratterizzato da una lunga pausa e dalla conclusione in estate per la pandemia da Covid-19. Calendario Serie A 2020/2021: la compilazione delle 38 giornate è avvenuta alle ore 12.00 di mercoledì 2 settembre 2020. Abbonati ora a DAZN e guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata. 9.99€/mese. Le ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 settembre 2020) Le 38 giornate della, orari,del massimo campionato italiano Laparte dopo la breve pausa estiva. Diciannove squadre lanciano la loro sfida alla Juventus, laureatasi campione d’Italia per la 9ª stagione consecutiva nell’ultimo torneo, caratterizzato da una lunga pausa e dalla conclusione in estate per la pandemia da Covid-19.: la compilazione delle 38 giornate è avvenuta alle ore 12.00 di mercoledì 2 settembre. Abbonati ora a DAZN e guarda 3 partite diA TIM a giornata. 9.99€/mese. Le ...

Dopo l’annuncio di 14 positivi all’ultimo tampone del Genoa, il mondo del calcio si interroga su come gestire casi del genere. L’opinione del Professor Galli dell’Ospedale Sacco di Milano ...

Serie A, focolaio Genoa: vicino il rinvio di (almeno) una partita

A rischio Genoa-Torino dopo il focolaio di Covid nel club rossoblù. Si teme anche per il Napoli, che ha affrontato domenica scorsa il Grifone.

Dopo l'annuncio di 14 positivi all'ultimo tampone del Genoa, il mondo del calcio si interroga su come gestire casi del genere. L'opinione del Professor Galli dell'Ospedale Sacco di Milano. A rischio Genoa-Torino dopo il focolaio di Covid nel club rossoblù. Si teme anche per il Napoli, che ha affrontato domenica scorsa il Grifone.