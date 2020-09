Calciomercato Sampdoria, ufficiale l’arrivo di Keita Balde (Di martedì 29 settembre 2020) La Sampdoria ha ufficialmente ingaggiato Keita Balde. Il giocatore spagnolo di origini senegalesi fa parte quindi dell’organico blucerchiato. Il suo contratto è stato depositato presso la Lega Calcio e la stessa istituzione ne ha dato comunicazione ufficiale poco fa. Per Keita Balde si tratta di un ritorno in Italia dopo le esperienze con Lazio e Inter. Sampdoria, ufficiale l’arrivo di Keita Balde Keita Balde è anche ufficialmente un nuovo giocatore della Sampdoria. Non si unirà immediatamente al gruppo allenato da Claudio Ranieri per la sua positività al coronavirus riscontrata nella giornata di ieri. Il giocatore è ... Leggi su giornal (Di martedì 29 settembre 2020) Laha ufficialmente ingaggiato. Il giocatore spagnolo di origini senegalesi fa parte quindi dell’organico blucerchiato. Il suo contratto è stato depositato presso la Lega Calcio e la stessa istituzione ne ha dato comunicazionepoco fa. Persi tratta di un ritorno in Italia dopo le esperienze con Lazio e Inter.l’arrivo diè anche ufficialmente un nuovo giocatore della. Non si unirà immediatamente al gruppo allenato da Claudio Ranieri per la sua positività al coronavirus riscontrata nella giornata di ieri. Il giocatore è ...

MarcoBovicelli : #Sampdoria, ecco #Keita: visite mediche (seconda parte, la prima iniziata ieri) per l’attaccante in arrivo dal… - Glongari : Si accende la pista #PremierLeague per Omar #Colley della #Sampdoria. Abboccamenti con il #Fulham che è alla ricerc… - DiMarzio : #Candreva alla @sampdoria, contratto fino al 2024: 2,5 milioni all’@Inter #calciomercato @SkySport - sportli26181512 : Sampdoria, UFFICIALE: Capezzi alla Salernitana: La Sampdoria ha ufficializzato la... - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Sampdoria , UFFICIALE: #Keita è positivo al #Covid -