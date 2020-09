Calciomercato Juventus, è corsa a quattro per Nicolussi Caviglia (Di martedì 29 settembre 2020) La Juventus starebbe valutando le occasioni che questo Calciomercato starebbe proponendo, quando ormai mancano pochi giorni al termine della campagna trasferimenti. Per quanto riguarda il reparto di centrocampo, la dirigenza bianconera sarebbe al lavoro per definire la risoluzione contrattuale di Sami Khedira, il quale al momento non avrebbe intenzione di lasciare la Continassa. Altro tassello della zona mediana che a breve potrebbe abbandonare Torino riguarderebbe un giocatore della Juventus Under 23 molto gettonato, seguito da parecchie società di Serie B e di medio-bassa Serie A. Si tratta di Hans Nicolussi Caviglia, che la dirigenza torinese cederebbe solamente a titolo temporaneo. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, scambio con il Real Madrid: dalla ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 29 settembre 2020) Lastarebbe valutando le occasioni che questostarebbe proponendo, quando ormai mancano pochi giorni al termine della campagna trasferimenti. Per quanto riguarda il reparto di centrocampo, la dirigenza bianconera sarebbe al lavoro per definire la risoluzione contrattuale di Sami Khedira, il quale al momento non avrebbe intenzione di lasciare la Continassa. Altro tassello della zona mediana che a breve potrebbe abbandonare Torino riguarderebbe un giocatore dellaUnder 23 molto gettonato, seguito da parecchie società di Serie B e di medio-bassa Serie A. Si tratta di Hans, che la dirigenza torinese cederebbe solamente a titolo temporaneo. LEGGI ANCHE:, scambio con il Real Madrid: dalla ...

