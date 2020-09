Bollette | dal 1 ottobre aumentano luce +15 | 6% e gas +11 | 4%

Moon13_me : RT @MediasetTgcom24: Bollette, dal primo ottobre luce a +15,6% e gas a +11,4% #bollette - anpellizzari : RT @MediasetTgcom24: Bollette, dal primo ottobre luce a +15,6% e gas a +11,4% #bollette - MediasetTgcom24 : Bollette, dal primo ottobre luce a +15,6% e gas a +11,4% #bollette - grazioli_gianni : RT @DanieleGarbo: Dal 1 ottobre le bollette della luce aumentano del 15,6% e quelle del gas dell'11,4%. Come mai, visto che il prezzo del p… - MicheleAnnibale : RT @francofontana43: È arrivata la mazzata. Dal 1º ottobre bollette più pesanti: luce: +15,6% gas : 11,44% (Ultim’ora La Repubblica, 17.36) -

Ultime Notizie dalla rete : Bollette dal

L’Egas ha prorogato di due settimane i termini per la presentazione delle domande di bonus idrico emergenziale con l’obiettivo di consentire maggiori possibilità di accesso all’agevolazione agli avent ...MILANO - Rialzo record per le bollette dell'energia: nel prossimo trimestre (dal primo ottobre al 31 dicembre), le tariffe saliranno rispettivamente del 15,6% per l'elettricità e dell'11,4% per il gas ...