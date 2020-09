Aurelio De Laurentiis guarito dal Covid-19 Il comunicato

(Di martedì 29 settembre 2020) Una buona notizia in casa Napoli. Il club ha appenala guarigione del presidenteDedal-19: “Desi è sottoposto a due tamponi nell’ultima settimana che hanno evidenziato la doppia negatività al-19. Siamo dunque lieti di comunicare che il Presidente torna pienamente operativo. Deringrazia la struttura “Gemelli Casa” e in particolar modo il Prof. Raffaele Landolfi che ha coordinato la sua equipe formata, tra gli altri, dal cardiologo Antonio Rebuzzi e l’infettivologo Massimo Fantoni”. Foto: sito Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

sscnapoli : ?? | Il Presidente @ADeLaurentiis guarito dal Covid-19 ?? ?? - Enzolott : RT @sscnapoli: ?? | Il Presidente @ADeLaurentiis guarito dal Covid-19 ?? ?? - Frances19927571 : RT @sscnapoli: ?? | Il Presidente @ADeLaurentiis guarito dal Covid-19 ?? ?? - Peppe_FN : RT @sscnapoli: ?? | Il Presidente @ADeLaurentiis guarito dal Covid-19 ?? ?? - FedericoDiGiac8 : RT @sscnapoli: ?? | Il Presidente @ADeLaurentiis guarito dal Covid-19 ?? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Aurelio Laurentiis

Come riportato dal sito ufficiale del Napoli, si è chiusa la brutta vicenda coronavirus per il patron azzurro. «Aurelio De Laurentiis si è sottoposto a due ...Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è guarito dal Covid19. Lo annuncia il Napoli in una nota. De Laurentiis si è sottoposto a due tamponi nell’ultima settimana che hanno evidenziato la dopp ...