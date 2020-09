AresGate | Francesco Testi conferma le storie create a tavolino e sbugiarda Massimiliano Morra

Leggi su biccy

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Chi ha Netflix deve assolutamente vedere la serie Hollywood di Ryan Murphy perché– intervistato da Selvaggia Lucarelli per TPI.it – ha raccontato la vita degli attori della Ares Film e le similitudini fra il cinema di Alberto Tarallo e quello della Hollywood del secondo dopoguerra è molto simile. “Adua evivevano in una dependance nella villa di Tarallo a Zagarolo, io mi sono trasferito da Roma a Zagarolo per risparmiare sull’affitto e stare lì dove c’era la gente con cui lavoravo, ma ho affittato una mia casa e stavo per i fatti miei. Un paio di anni sono stato nella ex casa di Eva Grimaldi, che è di fianco alla villa di Tarallo. Poi mi sono comprato casa a Zagarolo. Garko viveva lì, in una villa. Anche Ursula, Andress Rossella Falk, Angelo ...