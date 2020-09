Tommaso Zorzi abbandona il GF Vip? Lui: “A queste condizioni, vado via” (Di martedì 29 settembre 2020) Tommaso Zorzi abbandona il Grande Fratello Vip? L’influencer non ha apprezzato il rimprovero sullo scivolone su Gabriel Garko. Alfonso Signorini durante il corso della diretta di questa sera ha rimproverato Tommaso Zorzi, ma anche gli altri concorrenti, per le imitazioni e gli scivoloni fatti dopo che Gabriel Garko, venerdì scorso, ha fatto coming out al … L'articolo Tommaso Zorzi abbandona il GF Vip? Lui: “A queste condizioni, vado via” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 29 settembre 2020)il Grande Fratello? L’influencer non ha apprezzato il rimprovero sullo scivolone su Gabriel Garko. Alfonso Signorini durante il corso della diretta di questa sera ha rimproverato, ma anche gli altri concorrenti, per le imitazioni e gli scivoloni fatti dopo che Gabriel Garko, venerdì scorso, ha fatto coming out al … L'articoloil GF? Lui: “Avia” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Nel corso della quinta puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini è tornato a parlare del coming out di Gabriel Garko. Una vicenda che ha destato interesse, sia all’interno che fuori dalla cas ...

L'ironia di alcuni inquilini della Casa del GF Vip sul coming out di Gabriel Garko, durante la scorsa puntata, scatena le ire di Signorini.

Nel corso della quinta puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini è tornato a parlare del coming out di Gabriel Garko. Una vicenda che ha destato interesse, sia all'interno che fuori dalla casa. L'ironia di alcuni inquilini della Casa del GF Vip sul coming out di Gabriel Garko, durante la scorsa puntata, scatena le ire di Signorini.