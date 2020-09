Terminata la riunione in Questura | ai tifosi giallorossi 500 tagliandi

Leggi su anteprima24

Benevento – E'da pochi minuti laindel GOS (Gruppo Operativo di Sicurezza) sulla vendita deiper la sfida tra Benevento e Inter in programma mercoledì alle ore 18 al Ciro Vigorito. Si è deciso che dei mille biglietti, cinquecento andranno agli sponsor della società giallorossa e altri 500 saranno messi in vendita per i soli abbonati della scorsa stagione. La vendita sarà attivata soltanto sul circuito online Ticket One e dovrebbe iniziare nel primo pomeriggio di domani. Si attende, in tal senso, il comunicato ufficiale del club.